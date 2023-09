Dwangwetdebat. De PVV-fIlIBuStEr van gisteren leidde tot niets (van de aangekondigde zes uur wist Gidi Markuszower er maar twee te vullen) dus staatssecretaris asielzaken Eric van der Burg (VVD) verdedigt vandaag in de Tweede Kamer gewoon zijn wet die verplichte spreiding van asielzoekers over gemeenten mogelijk moet maken. Een bewindsman in spagaat: zijn eigen partij is tegen. Joost Eerdmans (JA21) en SP’er Jasper van Dijk willen daarom van Van der Burg weten hoe hij in de wedstrijd staat. Want als staatssecretaris is hij vóór de Dwangwet, als VVD’er op plek vier tégen. Hoe gaat hij dat tijdens het flyeren op straat aan de kiezer uitleggen? Dat gaat hij dan ook niet doen, biecht Van der Burg op. Overigens is er maar één vraag die er toe doet: steunt BBB de wet in de Eerste Kamer? Caroline van der Plas houdt de kaarten tegen de borst bleek gisteren. Ze verwijst naar haar Niet Lullen Maar Poetsen-plan met als belangrijkste voorwaarde een asielquotum van 15.000 per jaar maar wil vooralsnog geen definitief oordeel vellen. Hoe dit afloopt ziet u tot vanavond laat op Lientje24.

UPDATE 17:47 – Met steun van SGP, VVD, PVV, JA21, SP en CDA weet Caroline van der Plas het spannend te houden. De Tweede Kamer gaat op haar verzoek niet komende dinsdag maar op dinsdag 10 oktober over de wet stemmen. De BBB-voorvrouw laat in het midden wat nu haar oordeel over de wet is. Plus: er is een documentaire in de maak.