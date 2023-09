Echt Songül Mutluer, ga eens weg! Begrijp ons niet verkeerd: moord op een vrouw is erg. Maar ja, moord op een man is ook treurig, dus dat maakt het raar om vrouwenmoord apart in de wet op te nemen. Zeker als de reden voor deze uitzondering is "om de dader daar waar dat nodig en mogelijk is" zwaarder te straffen. "Discriminatie op welke grond dan ook (...) is onacceptabel en moet stevig worden aangepakt", staat er notabene in het Groenlinkspartijvandearbeid-verkiezingsprogramma en dan komen jullie zelf met deze discriminerende voorstellen aankakken. Alsof jullie er überhaupt al over uit zijn wat een 'vrouw' is in deze genderwaanzinnige wereld. En we snappen dat aan femicide vaak een lange lijdensweg vooraf gaat (met gemiddeld 33 geweldsvoorvallen, leren we in het betoog van Mutluer), maar zorg dan dat slachtoffers eerder gesignaleerd, opgevangen en geholpen kunnen worden in plaats van het zwaarder bestraffen van die laatste actie als het al te laat is. Dit voorstel is weer halfslachtige symboolpolitiek die echt geen dader gaat stoppen, geen slachtoffer gaat helpen en alleen maar meer institutionele discriminatie vastlegt in ons wetboek. Discrimineren omdat dat voor jouw gekozen doel toevallig goed uitkomt, blijft gewoon discrimineren.