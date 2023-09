Loopt er dan helemaal niets op schema bij die blauwgele rupsen? Gelukkig is dit een vertraging waar we een keer blij van worden. Het onzinnige plan voor een spitsheffing van 2,50 euro per treinrit voor al die verpleegsters, docenten en andere hardwerkende Nederlanders met vaste werktijden is voorlopig op een zijspoor geparkeerd. In ieder geval tot 2026 staat het sein op rood voor een dergelijke heffing en in de tussentijd kan de NS aan een plan werken om de Kamer en het kabinet te overtuigen van de noodzaak van deze extra tariefverhoging bovenop de al vrijwel onbetaalbare treinkaartjes in een tijd dat het openbaar vervoer juist het klimaatalternatief voor de vieze auto moet vormen. Kaartjes die volgend jaar wederom 3,5 procent duurder worden en daar krijgt u enkel meer werkzaamheden, meer staanplaatsen, meer kapotte toiletten, meer stinkende medereizigers, meer patatjes speciaal vretende buurmannen, meer discutabele vlekken in de bekleding, meer ruziënde zwartrijders en meer vertragingen voor terug. Gelukkig denkt hoofdconducteur Koolmees ook aan zijn klanten en vindt hij dat reizigers die niet buiten de spits kunnen treinen gecompenseerd moeten worden. De verantwoordelijkheid daarvoor legt hij wel bij de werkgevers en de politiek. Het maakt hem niet uit wie er betaalt, als het geld uiteindelijk maar in zijn zakken belandt. Fijne reis!