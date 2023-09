Van de wereldtop [je posters in Saddam Hoesseins paleis] naar iedereen af doen vragen of je inmiddels zes in plaats van drie hondjes hebt. Haar leven is al jaren een verdrietig treinongeluk van curatele, scheiding, zwangerschap, medicatie, inzinking en Instagram. Maar in de onderstaande - later aangepaste - bijsluiter schrijft ze gelukkig: "Don’t worry they are NOT real knives !!!". Maar lieverd, twee nep-messen maken niet het geluid van twee echte messen als je ze langs elkaar slijpt. We wensen Brit en betrokkenen alle wijsheid toe.

Brits bijsluiter

Het is allemaal niet *niet* onheilspellend

dit gebeurt ja