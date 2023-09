Daar zat Jhonny. Op de bank bij zijn oma. Hij had net nog een sigaret uit het glas op tafel gebietst, oma wist niet dat hij enkel nog dikke jonkos in zijn binnenzak had en ze zou echt boos worden als ze daar achter kwam.

Samen hadden ze naar de herhalingen zitten kijken; Geweldig! Die hele wedstrijd maakt hem de pis niet lauw, maar god, wat was hij trots; hij had maar mooi vooraan gestaan toen die kut-wouten hun feest kwamen verkloten.

Maar wat was dit?! Nee! Dit kon niet beter!

Even ervoor had hij de eenvoudige balaklava, die oma notabene voor hem had gemaakt, over zijn gelaat getrokken, bang als hij was dat hij herkenbaar op beeld zou zijn. Niet alleen omdat hij nog steeds die klote-pukkels had (en die trut van een dokter had geeneens een zalfje ervoor gegeven), maar ook omdat hij bang was dat als zijn baas, Louis, van de afdeling verswaren, hem zou zien, hem de super uit zou zetten, want Jhonny had zichzelf ziek gemeld.

En nu?! Nu stond Jhonny vooraan! Hij gebaarde druk naar de wouten! Er volgde een scheldkanonnade.

En wat stond er achter die varkens? Een cameraman?! Jhonny maakte wat stoere gooi-bewegingen. En verdomd, nu, bij oma op de bank, zag hij zichzelf terug... Met zijn door oma in elkaar geflanste balaklava.

Hij keek oma even met een schuine blik aan. Die zat naar het scherm te staren.

'Jhonny', vroeg ze, 'heb jij die feestmuts die ik voor je had gemaakt, aan een vriendje gegeven? Dat ding is gemaakt van twee oude onderbroeken van me'.

Het maakte Jonny niet uit; hij had het nieuws gehaald!