Degenen van wie gezegd wordt dat ze er zelf om vragen zijn bijna zonder uitzondering ook degenen die gezien worden als vertegenwoordigers van Het Kwaad. Schimmelpenninck behoort tot de grote groep van mensen die de mensheid indelen in hen die het goede nastreven en hen die het kwade vertegenwoordigen. Als je uitgaat van de tegenstelling goed-kwaad, dan denk je in absolute termen, dan ga je ervan uit dat het goede in alle eeuwigheid het goede is en het kwade in alle eeuwigheid gezien kan worden als Het Kwaad. Dan ga je er ook van uit dat jij je aan de kant van het goede bevindt en aldus een absoluut oordeel kunt vellen over de vraag of willekeurig welke ander het goed met ons voorheeft dan wel het kwaad vertegenwoordigt. Voorts neem je als waarheid aan dat jij in alle vrijheid hebt gekozen het goede te doen en dat die ander eveneens in alle vrijheid heeft gekozen om het kwaad te omarmen.

Aldus kan beweerd worden dat als een goed iemand iets kwaads doet de oorzaak in de omstandigheden gezocht moet worden, terwijl een slecht iemand iets kwaads doet omdat hij intrinsiek een slecht mens is. Een goed mens vraagt nooit ergens om, het overkomt hem, maar een slecht mens vraagt overal om en krijgt een antwoord, en dat antwoord heet dan rechtvaardigheid.