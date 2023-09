Kopschopkneus Sanil Boughlalah (7 jaar cel voor het op Mallorca doodschoppen van Carlo Heuvelman) heeft het maar lastig in de cel. Hij wil vrij want sjonge jonge wat heeft Sanil het zwaar. "Mijn mentale gesteldheid gaat achteruit, ik volg geen school en ben lang weg bij mijn familie." Nou jankstruik, de mentale gesteldheid van Carlo Heuvelman ging ook snel achteruit, want hij werd doodgeschopt door Sanil Boughlalah. Carlo Heuvelman volgt ook geen school meer want hij is doodgeschopt door Sanil Boughlalah. En wie ook lang weg is van zijn familie is Carlo Heuvelman, want hij is doodgeschopt door Sanil Boughlalah. Samen met z'n Hilversumse terrorvrindjes Lars van den Hoed, Stan Franken, totale randdebiel Lukas Onrust, Kaan Birinci, Daan van Stapele, gestoorde gek Mees Telkamp en Hein Busschers is HIJ en niemand anders verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman. Even flink zijn in de gevangenis, Sanil. Kun je daarna weer heel stoer mensen gaan doodtrappen.