Oké, we doen het even met een korte samenvatting, want dit is te belachelijk om veel woorden aan vuil te maken. Een paar bureauzittende ambtenaren berekenden in hun Excel-documentjes dat boeren voortaan voor 1 oktober hun aardappelen moeten oogsten vanwege stikstofredenen. De boeren waarschuwden al dat de natuur zich niet in een kalender laat vangen, maar de nieuwe regel werd toch doorgevoerd en nu moet de Tweede Kamer in het eerste jaar al ingrijpen, omdat door het natte voorjaar en de droge zomer de piepers nog minuscuul zijn en uw frieten gevaar lopen. Wie had kunnen voorspellen dat de mannen en vrouwen die dagelijks met hun poten in de klei staan beter weten hoe de landbouw werkt dan een stel computerschermstarende cijferjunkies? Het is een nieuw dieptepunt in deze surrealistische bureaucratische hel waar modellen en doelwaardes aan de basis staan van een maakbare werkelijkheid die vanachter bureaus wordt geregeerd door managers die denken dat een zwangerschap maar een maand hoeft te duren als u negen vrouwen inzet. Is er helemaal niemand met een flintertje verstand van zaken over op het Ministerie van Landbouw of is de drang om het scoren van zelfopgelegde stikstofdoelen zo hoog dat iedere rationaliteit de deur is gewezen? Laten we hopen dat de komende verkiezingen weer wat boerenverstand terugbrengt in het kabinet: Den Haag kan het wel gebruiken.