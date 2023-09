Hoe kun je: nou kiezen?

Want wie kies je als je niet kunt kiezen. De laatste full spectrum man ter wereld versus de facto Harvey Dent voor z'n incident. De laatste Amerikaanse prins versus de laatste good cop. Hunter beschuldigt Rudy van "hacking into, tampering with, manipulating, copying, disseminating, and generally obsessing over data that they were given that was taken or stolen from." Uitermate grappig wel, iemand aanklagen voor o.a. "generally obsessing over" foto's van je heerlijke LUL. En nog grappiger als die foto's stonden op een laptop die je zelf maanden liet slingeren in de repair shop van een AMERICAN PATRIOT. Deze rechtszaak staat overigens weer volledig los van de rechtszaak tegen Hunter Biden wegens wapenbezit en het lopende impeachment-onderzoek tegen de Biden Crime Family. Op moment van schrijven heeft De Volkskrant nog niet gereageerd.

meest viriele foto ooit

Ook vandaag: debat over de dwangwet

(hier nog altijd te volgen)

Ook vandaag: Pieter Omtzigt presenteert lijst