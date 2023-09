Krijgen we ook nog een leuk topic vandaag? Het is een en al kommer en kwel. Dat McKroket topic zal wel om te lachen bedoeld zijn, zo'n Rutger ook op X, hihihaha. Maar dat gewoke van zo'n multinational is ook gewoon te treurig voor woorden.

En dan dit onderwerp. Paar uur geleden nog over indoctrinatie mbt het klimaat, nu weer over de gevolgen van die indoctrinatie. Arme verdwaasden, arme kinderen.

Het is zo'n mooi nazomer weer, de natuur ligt er prachtig bij en dan gaan ze wat op een stinkende snelweg zitten ipv een frisse neus halen in bos, aan zee of tussen de polders.

Droefenis, wat een droeftoeters. Echt, tijd voor een vrolijk topic. Is er niet ergens weer een of ander maf wk, zoals met dat jojo-laatst?