Ik heb in 2010 eens een berekening gemaakt dat mijn zorgpremie in 12 jaar tijd met ~1000% gestegen was. Nu 13 jaar later is tov 2010 daar nog eens 60% bovenop gekomen.

15x over de kop in 25 jaar tijd. Met daar bovenop een fors eigen risico, daardoor vrijwel alle medicijnen zelf betalen en fiks minder dekking.

Maar we moeten niet zeuren, wat is 11,5 euro nou? Nou, dat is wat ik 25 jaar geleden zo ongeveer betaalde per maand.

Marktwerking...