Per dag 73 eppo's de neus, 2200 per maand kaal!

Rondleiding op de Galaxy te Amsterdam

Weet je, dat kan echt goedkoper, zelfs in Amsterdam. Want dat betaal je dus ongeveer op Airbnb voor een "Comfortable single room" aan het Koningsplein met een Superhost! Nederland huurt de boven- en onderstaande cruiseschepen Galaxy en Silja Europa van Estlandse rederij Tallink. Dat kost per boot dus 110.000 euro per dag, wat neerkomt op zo'n 6,6 miljoen euro per maand voor twee schepen, en dat is fors. De Galaxy en Silja Europa hebben respectievelijk een capaciteit van 2800 en 3600 mensen, maar op beide boten verblijven opzettelijk 'slechts' 1500 asielzoekers. "De prijs pakt voor Nederland ook relatief hoog uit, omdat COA niet de totale capaciteit van de twee schepen benut. ,,Voor een lange tijd meer dan 1500 mensen op deze schepen is niet wenselijk”, zegt een COA-woordvoerder."

Maar bovenop die opzettelijke onderbezetting zijn we ook nog eens ordinair afgezet. In Estland zelf betaalt de overheid met 54.000 euro per dag ongeveer de helft voor de MS Isabelle met een capaciteit van 2200 mensen van diezelfde rederij. Hoe kan dat? Tussenpersonen die de deal ontwerpen. "Voor die tussenrol krijgen de bedrijven een percentage van de huurprijs. Bronnen die deze krant sprak, stellen dat er ‘forse percentages’ worden verdiend. Het COA zegt alleen naar de totaalprijs te kijken en niet te weten wat tussenpersonen verdienen. Een woordvoerder van Slaapschepen.nl wil niet op vragen ingaan en verwijst terug naar het COA."

Kortom, u bent weer eens genomen. Maar hier heeft "een bron" binnen het proces natuurlijk wel een punt, want zo'n boot is wel makkelijk:

",,Je legt ze aan de kade en ze zijn klaar, plug and play.’’ Maar wat misschien nog wel meer meespeelt: een boot is politiek makkelijker te verkopen aan de gemeenteraad en omwonenden. Een schip straalt tijdelijkheid uit; de opvang is maar voor even en gaat niet ten koste van bestaande woningen in stad of dorp. Een financiële prikkel is er niet: de meerkosten van noodopvang zijn niet voor de gemeente, maar voor het COA en daarmee voor het Rijk."

Ja, is ook weer zo.

Het pittoreske Purmerend: €26 per nacht!

De Silja Europa, het asielschip te Rotterdam