Het openbare leven in Rotterdam is vannacht na vijf explosies definitief gestaakt. Na de eerste twee explosies, in portiekflats, werd het openbare leven al tijdelijk gestaakt door de scheidsrechter van de stad, politiecommissaris Fred Westerbeke. Iedereen werd onder een luid fluitconcert naar binnen gestuurd. Vervolgens werd nog even geprobeerd de Rotterdammers weer verder te laten leven, maar al snel volgde een derde explosie, bij een café aan de Pretorialaan. Het openbare leven in Rotterdam werd daarop definitief gestaakt. Woensdag om 14.00 uur gaan we verder. Tegen het zere been van Dordrecht, waar het leven wel gewoon verder gaat. "Rotterdam wordt weer eens voorgetrokken door de politiechef", klaagt men daar. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft laten weten helemaal klaar te zijn met de explosies in Rotterdam, hij eist harde maatregelen. Er moeten netten ophangen worden in de hele stad, en de burgemeester is een voorstander van preventief fouilleren. "Wat ik ook vind dat moet gebeuren is het leeghouden van bepaalde wijken. Als er zoveel wangedrag is, bij één groep..." In de media gaat het alleen nog maar over Rotterdam. Zo ontstond er een pittige discussie bij Rotterdam Inside, met Martin van Waardenberg, Lee Towers, Loes Luca en Gerard Cox. "Misschien moeten we er maar mee stoppen, met Rotterdam in Nederland", concludeerde men. Ondertussen dreigt de rechter nog met sancties voor Rotterdam. Mogelijk krijgt de stad drie inwoners in mindering. Een andere optie is om het openbare leven helemaal af te schaffen. "Brand die stad maar plat", klinkt ondertussen het smalend uit Amsterdam.

INSTANT UPDATE - Ook de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord gaat woensdag definitief verder. Ajax (haha) en FC Volendam zien af van een beroep