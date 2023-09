Ja-ha okay technisch gezien betreft het hier een aparte divisie voor "women and people of marginalised genders" en Avril is wel een vrouw (v). Maar gun ons de cis-man nou ook eens een pleziertje we hebben al zo weinig. Want je kunt zelfs de Oranjes voor je karretje spannen in een poging het te laten lijken alsof vrouwelijke gamers niet de meest irrelevante doelgroep ter wereld zijn, maar wie gelooft dat nou.

Vrouwen hebben doorgaans namelijk wel een leven en zijn gemiddeld gewoon echt extreem slecht in gamen en als female gamers bekend zijn is het omdat ze lekker zijn. Kunnen ze allemaal niets aan doen! Maar dat zie je bovenstaand dus terug. Want wie mogen de kastanjes weer uit het vuur halen? Vrouwen (m). In 2021 was de divisie nog daadwerkelijk women only, maar hey tijden veranderen!

ja

de hoed spreekt

ja