Het tuig moet aangepakt worden, niet de club. Wat van Basten al noemde: er moet een samenwerking zijn met clubs en de overheid. Een stadionverbod kan nu niet gehandhaafd worden want de politie in Nederland vindt dit ingewikkeld. Die van het Verenigd Koninkrijk doen dat wel al sinds jaar en dag.

Het probleem is dat iedereen het een probleem van de ander maakt en dat het nu vooral zo is dat gedoe bij een club door de aanhangers van de andere club gebruikt worden om dan maar punten aftrek enzovoorts te eisen.

Geen idee waarom Ajax, die als club dit niet veroorzaken, punten in mindering moeten krijgen of de wedstrijd niet mogen uitspelen. Tal van wedstrijden zijn sinds het beker-protocol stil gelegd een aantal later uitgespeeld, dus nu ook.

Nu gaan supporters bij een desastreus verlopend duel misbruik maken door spullen te gooien. Bestraf je de club, dan gaan supporters dit weer gebruiken door bij een “vijandelijke” club spullen te gooien. Alles om de ander te treffen.

Ajax haalt nu een zo’n figuur uit het vak, ze weten wie het is. Dan is de overheid aan zet om die persoon aan te pakken en gewoon elke wedstrijd te laten melden, zo lang een verbod duurt. Idioten mogen gewoon te veel in dit land en een straf is altijd een fopstraf. Dat is zo met tuig dat de A12 steeds weer bezet, dat is zo met tuig dat voor tienduizenden welwillende mensen een middagje voetbal verziekt en het werk van professionele voetballers frustreert.