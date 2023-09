Zelfs systeemkeffer Mehdi heeft vragen

Waf Waf! Nou het zit dus als volgt. Waffen SS-veteraan Yaroslav Hunka die gisteren twee staande ovaties kreeg van Trudeau, Zelensky en het gehele Canadese parlement is dus niet uitgenodigd door Trudeau zelf, aldus Trudeau zelf. "Parliament and the Speaker's office is independent from the Prime Minister and the Prime Minister's office. The Speaker had his own allotment of guest seating at Friday's address, which were determined by the Speaker and his office alone."

De parlementsvoorzitter, Anthony Rota, gaat dan ook diep door het stof, specifiek voor het individueel eren van Hunka: "I have subsequently become aware of more information which causes me to regret my decision to do so. I wish to make clear that no one, including fellow parliamentarians and the Ukraine delegation, was aware of my intention or of my remarks before I delivered them. This initiative was entirely my own, the individual in question being from my riding and having been brought to my attention. I particularly want to extend my deepest apologies to Jewish communities in Canada and around the world."

Enorm geestige toestanden verder rondom de onderstaande foto die Hunka's schoondochter op Facebook plaatste. In de caption schrijft ze namelijk: "Dedo is waiting in the reception hall for Trudeau and Zelensky", waaruit sommige CRITICI afleiden dat Hunka een persoonlijke ontmoeting met Trudeau en Zelensky heeft gehad. De GeenStijl Vakgroep Waffen SS vermoedt echter dat het hier een algemene receptiehal betreft.

