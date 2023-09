Sowieso ben je verslaafd aan de chemische stof 'O', a.k.a. 'zuurstof'.

Je bent er zo ontzettend afhankelijk van geworden dat je er niet even 5 minuten buiten kan.

De grootste trigger is het feit dat dat middel bijna overal op aarde GRATIS (!!) te verkrijgen is, zonder tussenkomst van een dealer.

Ik ken dezelfde verslaving dus je staat hierin niet alleen! Houd moed!

Mocht je naar Zuid-Afrika afreizen, doe dan een flinke tussenstop bij het Kilimanjaro gebergte. Wanneer je deze beklimt zul je merken dat je steeds minder zuurstof binnen krijgt.

Bevalt dit, dan zou je kunnen besluiten om op 5000 meter hoogte te gaan wonen.

Je bouwt dan op natuurlijke wijze af.

Helaas kom je er maar op één moment in je leven helemaal vanaf, maar dat moment is niet iets om daarna over naar huis te schrijven. Niet uit onwil maar... nee, ik ga het je niet verklappen. Het zou je zomaar over het randje kunnen duwen.

Sterkte met je verslaving