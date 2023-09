Een centrale rol bij de exacte wetenschap is het falsificeren. Je stelt een theorie en/of een hypothese op en probeert in alle macht er gaten in te schieten, liefst met experimenten en observaties. Popper dus.

We hebben net een paar jaar "we follow the science gehad", waarbij elk land toch wel een andere science volgde (dus ook de zinloze reeks van afstanden, van één meter, anderhalve meter, 1.8 m (zes voet) en twee meter). Een paar harde wetenschappelijke waarheden waar niet aan getwijfeld mocht worden en die niet waar bleken te zijn:

* De computermodellen van de epidemiologen die enkel exponentiële groei lieten zien (Omtzigt waarschuwt daar overigens ook voor dergelijke modellen, denk ook aan het unieke Nederlandse "stikstof" (c) RIVM)

* De effectiviteit van medische mondmaskers (aantoonbaar nihil, het gaat on ventilatie x3, maar hé het moest en zou toch iets helpen... Jaap van Dissel mocht het niet meer verkondigen)

* Het verbieden van de "lab leak" (luister bv ook naar BBC Radio4 Podcast serie "Fever: The Hunt for Covid's Origin", hoi Marion "it was not an audit" Koopmans die de Chinese onderzoekster op haar woord geloofde, ze zijn immers beiden "wetenschappers". De naïviteit is schokkend.)

* Gelieerd aan het voorgaande punt zijn de "wetenschappelijke publicaties" die zouden bewijzen dat het een dierlijke (vleermuis) oorsprong had. Fauci was betrokken en veinsde dat hij het "ergens gezien had".

* De grote sociale nadelen van "lockdown" (we hebben er nog last van, bovendien de superspreaders werden niet aangepakt (zie ventilatie in ziekenhuizen, en het bewonderenswaardige zorgpersoneel dat geen, nooit, effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gehad (nee dat zijn geen mondmaskers, gel of gezichtsschermen, dat zijn wel "maanpakken" en goede ventilatie. Zorgpersoneel mocht wel overal komen.).

* De vaccins zouden transmissie verhinderen (wel verminderen, niet verhinderen).

Nu al mag je niet meer twijfelen aan de "wetenschappelijke consensus" mbt klimaatverandering. Volgens de secretaris generaal António Guterres van de VN worden we nu al gekookt. "Era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived." Resistance is futile! "Wetenschappelijke publicaties" _moeten_ uitkomen op een opwarming tussen de 1.8 en 3.0 C. (even afgezien van de definitie en de voorgespiegelde nauwkeurigheid van twee significante cijfers). Afkoeling? Het peer review process sabelt het neer. Kom je uit op 8 C, dan is dat duidelijk te warm, dus ongeloofwaardig en het artikel wordt ook afgewezen. Alleen de consensuswaarde is toegestaan.

Disclosure: Ik publiceer ook, en ben een peer-reviewer, onder andere met betrekking tot de turbulentie in de atmosferische grenslaag. Het klimaat verandert altijd, soms wat langzamer, soms wat sneller. Na een Kleine IJstijd warmt het uiteraard weer op. We dragen, met ons allen, er aan bij, maar we zijn er niet dus niet geheel verantwoordelijk voor. Zo belangrijk zijn we ook weer niet, maar zolang de omvang van de mensheid niet op tafel komt moet je bij mij niet aankomen dat klimaatverandering het belangrijkste is. Daarbij is energiebesparing (en geen totale elektrificatie van alles en nog watmet IoT, Wi-Fi en Bluetooth) en is vooral isolatie een goede zaak.