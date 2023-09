Nou stelletje onaangepaste Bokito's, het is jullie gelukt hoor. Het immer aanhoudende wangedrag van compleet doorgesnoven idioten die zich voetbalfan noemen heeft nu ook Marco van Basten over het randje geduwd. De man die leeft voor en van voetbal is geknakt als een grasspriet in het zestienmetergebied. "Als we het niet met zijn allen kunnen, dan moet je er maar mee stoppen. Gewoon stoppen met betaald voetbal. Het kan niet meer." Het is klaar mensen. Seizoen 22/23 was het laatste rondje Eredivisie en vanaf nu trappen we alleen nog op zaterdagen balletjes voor een kratje bier. De duizenden mensen die hun geld verdienden in en om deze sport mogen zich morgen melden bij het UWV en de stadions bouwen we om tot extra opvangplekken voor asielzoekers. Het was leuk zolang het duurde, maar de totaaldebielen winnen. Na het vuurwerk van gisteren ziet Marco het niet meer zitten, heeft het definitieve eindsignaal geklonken en is de eeuwige zomerstop begonnen. Iedereen plots met een lege agenda op de zondag, want Van Basten trekt de stekker uit het betaald voetbal. U zoekt maar een ander excuus om een paar uurtjes weg te zijn van de vrouw des huizes. Wordt er eigenlijk nog gevolleybald deze zondag?

De laatste keer uw eigen club slopen

De laatste keer sfeermaker zijn

Laatste keer rennen met uw vrienden