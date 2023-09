De Mensen Die Echt Begrijpen Hoe Arm Arme Mensen Zijn hebben een stok gevonden om die domme Dilandinges mee te slaan. Ze weet namelijk helemaal niet hoe laag de bijstand is! Ze zei tegen Twan Huys dat die voor een alleenstaande 1800 euro per maand was, terwijl het 1200 euro per maand is! STOOOM. Nou ja. Als u het fragment terugkijkt (hierboven, gewoon met geluid dat het doet), ziet u dat Yesilgöz zichzelf eigenlijk al meteen corrigeert door te zeggen dat 1800 euro per maand het minimumloon is (dat is inmiddels zelfs 1995 euro), terwijl de bijstand voor een echtpaar op 1738 euro ligt. Tel daar nog een paar regelingen bij op en je komt netto op een inkomen dat vergelijkbaar is met iemand die in zijn eentje 54.000 euro per jaar (dat leest u goed) verdient maar hee. Als Twan Huys een journalist was geweest en geen voorleespop, dan had hij dat geweten, maar Twan Huys is een voorleespop en geen journalist en voorleespoppen weten bij quizjes nu eenmaal alleen maar wat er op hun kaartje staat. Wanneer doet Twan Huys eigenlijk mee aan De Slimste Mens?

Siri, wat is een oneerlijke samenvatting van een fragment?