Verdienstelijk opgetekend dat eendaagse VN-bezoek van Rutte in New York hoor heer Jansen. Maar hier de quote: „Ik heb ergens een stem in mijn achterhoofd die zegt: zou ik nog een keer mijn talent in de waagschaal moeten stellen voor iets internationaals? Mijn aarzeling is of het niet betekent dat je alleen maar speeches houdt. Maar ik sluit het niet honderd procent uit.” Nou Mark, wat wordt het?

Wat wordt Marks internationale functie? wat denkt u Secretaris-generaal van de NAVO

President van de Europese Commissie

Managing Director IMF

Secretaris-generaal Verenigde Naties

Hoofd Aqcuisitie - Vereenigde Oostindische Compagnie

Persvoorlichter World Health Organization

Pandabeer-mascotte WWF

TD Ajax

Terug bij je ex (Unilever)

Toch Shell



Poll is Verlopen.

Bonusopdracht - blijf altijd boos op Rutte - niveau: vrij moeilijk

„Ik probeer ook altijd te achterhalen welke hobby’s mensen hebben. Vanmiddag bijvoorbeeld spreek ik een investeerder, van wie ik weet dat hij geïnteresseerd is in Griekse mythologie. Dan probeer ik dat ergens in dat gesprek te fietsen, zodat de man misschien toch denkt: laat ik die investering in Nederland doen.”