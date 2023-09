Voormalige Franse kolonie Frankrijk maakt voormalige Franse kolonie van Niger! Samenvatting van Macrons bovenstaande aankondiging: makkers, dan toch geen civilisatrice, mijn troepen en ambassadeur vertrekken, veel plezier met Rusland. De NOS-correspondent van dienst: "Feitelijk verbreekt Frankrijk nu de banden met het nieuwe bewind in Niger. Dat bewind werd al nooit erkend door Parijs. Macron neemt z'n besluit omdat de bestaande situatie onwerkbaar was geworden. (...) Parijs maakt een gedwongen knieval voor het militaire bewind, net zoals dat eerder gebeurde in Mali waar de regering af wilde van de Franse aanwezigheid."

Nou, maar in dat van Frankrijk ontzette Mali, daar zijn zaken dus ook bepaald in beweging. Want daar trekt misschien wel de grootste Tuareg Toyota-vloot die we ooit zagen op tegen Mali's door de Wagner Group gesteunde militaire junta. Je vraagt je af waar al die geoliede Hiluxjes zo ineens vandaan komen nu er zich een Russisch doelwit aandient! En het offensief lijkt wel degelijk momentum te hebben. "Mali's Tuareg rebels claim capture of more military bases", kopte Reuters vorige week. "The rebel alliance, called the Coordination of Azawad Movements (CMA), has been fighting the army since August, a conflict unleashed in part by the departure of a United Nations peacekeeping mission that for years had helped maintain at fragile calm."

Je zou je hond er nog van af trappen natuurlijk. Maar in 2100 bevinden de drie grootste steden ter wereld zich dus in die regionen.

Toyota-Tuaregs te Mali op Wagner-jacht

Mooie vloot wel