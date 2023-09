U probeert alleen maar rond te komen. Om aan het einde van de maand een stukje portemonnee over te houden in deze tijden van hoge inflatie en alles duur. Maar daar steken ze in Den Haag weer een stokje voor. Ze proberen u tot op de laatste euro uit te knijpen met meer belastingen, hogere accijnzen, gestegen boetes en nu zelfs door het geld direct uit uw handen te grissen bij de flappentap. De politie vond de afgelopen twee weken al tien cashtraps die over de uitgiftelade van de Geldmaten worden geplakt en daar de biljetten wegsluizen en de automaten in een storing sturen. U uw zuurverdiende euro's kwijt en het geboefte kan later simpelweg het opzetstuk met de gevangen buit ophalen. Wie er achter de oplichting zit, en welk begrotingstekort ze proberen te dichten, is nog niet bekend. Dus let voorlopig extra goed op in die stad achter de duinen: in Den Haag rusten ze niet totdat u uw laatste euro's kwijt bent.