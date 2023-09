Samengevat: Channel 4 en The Times bundelden jaren lang hun mankracht om een aanklacht op te bouwen waarin vier vrouwen Russell Brand beschuldigen van verkrachting en seksueel/emotioneel misbruik tussen 2006 en 2013. Het is niet onwaarschijnlijk dat er - ondanks dat de vermeende incidenten plaatsvonden in het schemergebied van lopende situationships tussen willekeurige meisjes en een wereldwijde bekendheid - een kern van waarheid in die beschuldigingen zit of dat ze zelfs overwegend waar zijn. En het is evenzo onwaarschijnlijk dat Channel 4 en The Times zoveel middelen hadden gealloceerd als Russell Brand altijd gewoon braaf de Hollywood-lijn was blijven zingen. Ondanks hun getuigenissen hebben geen van de vier dames uit de documentaire Russell Brand aangeklaagd.

Maar vervolgens vergooide een Britse parlementscommissie elk momentum en ruïneerde het alle optics die Channel 4 en The Times hadden opgebouwd. Hoe? Doordat de voorzitter van de Britse Culture, Media and Sport Committee elk mandaat te buiten ging met een volstrekt ongekende oproep aan Rumble en TikTok om net als YouTube - enkel op basis van onbewezen beschuldigingen zonder dat er sprake is van formele aanklachten en rechtsgang - Russell Brands reclame-inkomsten stop te zetten.

En dan is die voorzitter, Dame Caroline Dinenage MP van de Conservative Party (!) ook nog eens de echtgenote van Majoor-Generaal Mark Lancaster, die van 2018 tot 2020 de Deputy Commander was van de online informatie-eenheid 77th Brigade van het Britse leger, door WIRED omschreven als een "psychological operations unit responsible for 'non-lethal' warfare that reportedly uses social media to "control the narrative".

Nou, de Britse deep state met twee VOLSTREKT onnodige eigen doelpunten de tweede helft in. Van harte jongens echt enorm knap wat zijn jullie slim eigenlijk.

