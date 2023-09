Het is verdomde vroeg, zeker voor een zondag, maar de hoogmis van de racereligie staat op punt van beginnen. De twintig snelheidsapostelen staan klaar op de grid om in deze Japanse tempel te strijden voor de hoogste trede van het heilige altaar. En dat betekent in dit geval de strijd met Max Verstappen aangaan. Die reed gisteren, tot grote frustratie van Hamilton, iedereen volledig zoek in de kwalificatie en lijkt zich op te maken voor een volgend Wilhelmus. Red Bull verheugt zich tevens op het winnen van de constructeurstitel die ze vandaag kunnen binnenslepen door als team minstens één punt meer te scoren dan Mercedes. Werk aan de winkel dus voor Perez die al het hele weekend moeite heeft om maar in de buurt van zijn rood-wit-blauwe teamgenoot te komen. Achter Max deden de McLarens gisteren goede zaken, maar de Ferrari's liggen op de loer om die podiumplekken in te pikken. Hopelijk levert dat genoeg actie op om wakker te blijven tijdens deze vroege race. Tijd om de Red Bull-kimono aan te trekken, de koffie in te schenken en de tv in te schakelen: om 7:00 uur komt hier de zon (bijna) op en gaan in Japan de lampen uit. Let's race!

UPDATE: Max Verstappen wint Japan. Red Bull wint de constructeurstitel. (maar niet dankzij Perez)

UPDATE: McLaren P2 en P3. Eerste podium voor Piastri.

