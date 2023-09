Schaatster, bokser, influencer, wassenbeeldmodel, Instagramparel, TikTok-ster, haarzwaaier, wereldkampioen en nu ook catwalkmodel: Jutta Leerdam kan alles. Ze laat koningen buigen en bad boys blozen. Promoveerde van het gezicht van een Nederlandse supermarkt naar het model van internationale modehuizen. Ze is de moderne Doutzen Kroes, maar dan sportiever en zonder die wappiaanse waanideeën. Geboren in 's-Gravenzande, maar inmiddels dit kleine landje aan de Noordzee ontgroeid. Dit is haar wereld en wij zijn slechts figuranten. Het is haar verhaal en het wordt ieder hoofdstuk groter. Is er iets dat Jutta Leerdam niet kan? Wij vermoedden van niet.