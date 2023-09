Rappers en criminele clubjes gaan samen als Max Verstappen en pole positions. Snoop Dogg heulde met de Cribs, 2Pac met de Bloods, Lil Wayne eveneens met de Bloods en OG Loc met Grove Street. Geen verbazing alhier dat rapper Boef zijn naam eer aandoet door samen te werken met de zoon van poldergodfather Ridouan Taghi. Dat gebeurde via platenlabel El Chapo Productions waar zoon Faissal Taghi, bekend van gevangen zijn, aan verbonden was. De complete achtergronden leest u bij de uitstekende speurneuzen van RTL en Follow The Money, maar het komt neer op het witwassen van geld voor de cokeschuivers en het stoer doen met drugsgeld voor de rappers. Zoals in deze videoclip van Boef die is opgenomen in Taghi's thuisbasis Dubai, waarin hij rondrijdt in een gehuurde Lambo en met zijn handen wappert op een gehuurd jacht. En dan is er dit nummer dat begint met een shoutout naar 'Putin', Faissals bijnaam binnen het criminele circuit. Niet dat deze onthullingen het imago van vrouwenconnaisseur en woordkunstenaar Boef enige schade toebrengen, zijn fans vinden dat dwepen met zware criminelen alleen maar mooi. El Chapo's directeur Mohamed K. staat binnenkort wel in de rechtbank vanwege witwassen en Boef staat binnenkort op een podium in Alkmaar. Verschil moet er zijn. Kan hij verder niets aan doen, hij is gewoon Boef en is volgens zijn management "nergens van op de hoogte".

De verwijzingen zijn niet subtiel