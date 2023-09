VVD, CDA, SP en VOLT komen vandaag bijeen op hun verkiezingscongressen. Dat betekent dat van De Grote Drie Dilan Yesilgöz haar eerste grote toespraak houdt; Frans Timmermans spreekt volgende maand de Groenroden toe in Ahoy en wat Pieter Omtzigt gaat doen qua campagneaftrap is vooralsnog onbekend. Schakelen we nu naar Rotterdam waar eerst de kandidaten worden voorgesteld en vervolgens de opvolgster van Mark Rutte het woord zal nemen. Yesilgöz gaat het natuurlijk hebben over migratie, wellicht dat ze ook nog even D66 gaat sarren over een eventuele samenwerking met de PVV (zoals Sophie Hermans afgelopen week deed). Livestreams naar CDA en SP na de breek. Niet naar die van VOLT en dat heeft een reden.

SAMENVATTING: Wie had dat kunnen denken met mijn achtergrond: een Ajaxied in Rotterdam. Teveel regels, teveel betutteling, teveel wantrouwen, Markie bedankt, te lang blind geweest voor toeslagenschandaal, minder migranten, meer huizen, meer kerncentrales. Goede oplossingen of geen oplossingen. We moeten dingen gaan fixen voor gewone Nederlanders. Niet alleen regenboogvlaggen en -zebrapaden maar camera’s. Ik zie het en ik sta aan jouw kant. Stad niet tegenover platteland, autochtoon niet tegenover allochtoon, wappies en klimaatgekkies serieus nemen. Het leven beter maken voor al die gewone Nederlanders, dat is de VVD. Eén samenleving. Samen trots zijn. Dank u wel. *Applaus*

CDA'er Henri Bontenbal vanaf 15.00 uur

Lilian Marijnissen (SP) om 17.00 uur

En die jongen van VOLT dan?

Die heet Laurens Dassen en zijn toespraak was om onduidelijke redenen vanmorgen. Nou, dan niet.