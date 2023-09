Na de sloop van de agrarische sector gaan we verder met banken en vliegtuigen. Alles moet kapot. Een bankenbelasting op nationaal niveau zal exact hetzelfde effect hebben als ons eerdere fiasco met dividendbelasting. Eerst jarenlange politieke onzekerheid dat voor ondernemers vanaf de eerste dag een onacceptabel risico en slecht vestigingsklimaat geeft, afgesloten met financiële zelfdestructie.

Toen de dividendbelasting echt werd ingevoerd, verhuisden onder andere Shell en Unilever statutair naar het Verenigd Koninkrijk. De schatkist loopt niet alleen dividendbelasting mis, maar ook vennootschapsbelasting en vele andere inkomsten. Voor multinationals is dit een koud kunstje, ze hoeven alleen een paar kleine gezellige ceremoniële vergaderingen in een ander land te houden.

Dat soort zakenmensen zijn toch al een soort nomaden, die reizen van dependance naar dependance. Dat kan binnenkort niet meer vanuit Amsterdam, want we gaan het netwerk van KLM slopen met een op hen gerichte belasting. De hele wereld kent verkapte staatssteun en een protectionistisch belastingklimaat, wij verzinnen een belasting die ons eigen KLM en verdienmodel raakt.

Het is simpel het milieueffect van raffinaderijen of hoogovens toe te schrijven aan multinationals, in plaats van de klanten die de producten nodig hebben. Hoeveel windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's en andere goederen van de energietransitie hebben we al gemaakt of verplaatst zonder hun energie, plastic of metaal!? Gaan we alles dan maar importeren?

De bekende belastingbetaler Peter V.

Deze planeet heeft een gezamenlijke atmosfeer, dus verplaatsing van boeren, fabrieken en vliegtuigen naar corrupte, regelarme derdewereldlanden geeft een forse kostenbesparing, samen met een milieuverslechtering. Wereldwijde vrijhandel maakt dit groene onsamenhangende beleid kansloos. Dit zijn problemen die je alleen mondiaal kunt aanpakken, wil je een netto positief effect genereren.

Er is een hetze tegen industrie. Acht miljard mensen voeden zich alleen met intensieve landbouw op basis van biologische of fossiele mest. Een energietransitie kan alleen terwijl het winkeltje open is, met een goed draaiende economie die onderwijs, onderzoek en investeringen kan betalen. Voor een overstap naar elektrische auto's of thuisaccu's is het komende decennium niet genoeg lithium.

Hetzelfde gebrek aan realiteitszin zagen we met de brandstofaccijns. Als je binnen de Europese vrije markt de koploper bent die aan gewone arbeiders fossiele boetes oplegt, dan tanken ze over de grens. Een elektrische auto is niet beschikbaar en te duur. Dit geeft meer files, meer stikstof en meer koolstofdioxide. Fiscale vluchtelingen besparen een beetje, ten koste van onze schatkist en natuur.

Onze fiscus loopt niet alleen accijns, BTW en vennootschapsbelasting op die brandstofverkoop mis, Nederlanders hebben ook al ontdekt welke supermarkt- en drogisterijartikelen in Duitsland goedkoper zijn. Ook andere sectoren zien hun omzet verdwijnen naar België en Duitsland, de bijbehorende belastingafdracht eindigt in Brussel en Berlijn. Hoeveel het totaal kost, is niet bekend.

De zittende partijen presenteren een miljoenennota met een gat van -2,9% van ons Binnenlands Bruto Product. Er wordt 30,7 miljard euro meer uitgegeven dan er binnenkomt. Zeven procent van de uitgaven is ongedekt. Vlak voor de verkiezingen tast de coalitie diep in de buidel om de kiezer om te kopen. 5% van de kinderen zal nog steeds in armoede opgroeien, die wachten al twaalf jaar op hulp.

Topambtenaren waarschuwen nu al, dat het volgende kabinet in een hopeloze positie is gemanoeuvreerd en straks mag kiezen waarop 17 miljard gesneden wordt. Deze bezuinigingen hangen vandaag al boven de markt, en geven nu al politieke instabiliteit en fiscaal onzeker vestigingsklimaat. Ondernemers hebben decennialang zekerheid nodig om duurzame investeringen te doen.

De miljoenennota werd beleidsarm genoemd, weinig maatregelen, omdat het kabinet voor de tweede keer was gevallen en weer demissionair is. Kort samengevat is er voor Oekraïne, alle nieuwe koopkrachtreparaties, herstel toeslagen en de extra maatregelen voor Groningen geen dekking gevonden door de coalitie. Louter een greep in de schatkist, een hypotheek op de toekomst.

We hebben een bizar politiek mechanisme: VVD, CDA, D66 en CU mogen ondersteund door duizenden beleidsambtenaren en voorlichters maanden studeren hoeveel geld ze _zonder_ dekking uitgeven. Oppositie mag vervolgens in enkele dagen wijzigingen voorstellen, die _wel_ een dekking moeten hebben, met behulp van een paar beleidsmedewerkers en een rondslingerend bierviltje.

Gelukkig was het voor Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas niet moeilijk die dekking toch te vinden, zo sportief als ze zijn. De coalitie geeft bijvoorbeeld 2,7 miljard uit aan consultants, 700 miljoen meer dan de coalitie zelf wil. Het is ongezond en infantiel dat we voor cruciale processen afhankelijk zijn van commerciële partners, die hun schoorsteen boven het landsbelang plaatsen.

Frans Timmermans mag op kosten van de Europese Commissie campagne komen voeren, terwijl vele andere nieuwe politici het moeten rooien met interen op eigen vermogen, vrijwilligerswerk, kleine donaties en dag en nacht doorwerken. Dat is een ongelijke strijd tussen nieuwe en oude politiek. Het is ook een ongewenste inmenging van de Europese gevestigde orde in onze nationale politiek.

Als we toe willen naar een gelijk en transparant politiek speelveld, met een echt stukje dualisme tussen parlement en kabinet, dan moeten beide organisaties over gelijke ondersteuning beschikken. Dan horen wetten niet voornamelijk uit ministeries te komen, maar hoort het parlement ook zelfstandig in staat meer op te leveren dan een instemming, motie of initiatiefwet.

Waarom accepteren de kiezers en de media dat de oppositie verantwoording moet afleggen voor een amendement, terwijl diezelfde verantwoording op het nieuwe beleid in de miljoenennota ontbreekt? We staan aan de vooravond van een stevige recessie, de centrale banken zitten met de handen in het haar met de rente te spelen, niet echt het moment om ons begrotingstekort te maximaliseren.

Door die stijgende rente sneuvelde woningbouwgigant Certitudo. Minister van woningnood gaf alleen die rente de schuld dat er niet genoeg gebouwd wordt, de vastgelopen vergunningverlening vanwege stikstof of waterkwaliteit vergat hij. Zelfs nu.nl is fully-red-pilled over onze aanzuigende werking op extra woningzoekenden, we missen een antwoord voor dakloze gehandicapten...

Hoe blijven we tijdens depressie, energietransitie of oorlog bouwen en betalen?