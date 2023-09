Heerlijke weekend moetlees alsook zwavelgrafiekje bij RTL Nieuws. Dat we nu in Nederland vaker te maken hebben met LIVE EXTREEM WEER hebben we te danken aan katalysatoren, loodvrije brandstof, Postbus 51-spotjes met smeltende standbeelden, Pieter Winsemius en de Volkskrant. Zeggen wij niet. Zegt Hans Goedkoop van Andere Tijden, en dat is NPO dus dan zal het wel kloppen. Veel luchtvervuiling is foetsie en daarmee ook de wolken, waardoor het warmerder wordt en als er dan wel wolken zijn, vallen er REGENDRUPPELS ZO GROOT ALS GOLFBALLEN uit, en zijn we allemaal De Sjaak.

Hartstikke goed natuurlijk, de afname van zwavel in de lucht, het maakt de lucht die we inademen schoner. Maar het leidt dus tot minder wolken en snellere opwarming. Hoogleraar Siebesma: "Als we kijken naar Nederland, dan zien we dat er nu 10 procent méér zonlicht ons oppervlak bereikt dan in de jaren 80. Dat is een significant verschil." (RTL Nieuws)

Met dank aan De Volkskrant.