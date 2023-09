Uit je VTOL F-35B t.w.v. zo'n $100 miljoen schietstoelen omdat het "slecht weer" was, boer Arie 112 laten bellen, vragen of ze toevallig al een melding van een gecrasht vliegtuig binnen hebben, "nee" horen en denken 'oh gvd dat onding vliegt dus nog steeds?', vervolgens klagen over "rugpijn" en of die ambulance een beetje kan vlotten. Weet je, als 47-jarige piloot heb je dat spreekrecht misschien inmiddels ook wel verdiend.

Na de breek trouwens nieuwe plaatselijke volksheld Randolph White, die het toestel hoorde crashen en het geluid daarvan nadoet.

A F-35 crash witness describes the sounds he heard. Not uncommon that people don’t think it’s an aircraft crashing when it comes to loud sounds and don’t report it.



