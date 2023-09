Allemaal van harte gefeliciteerd met bisexual visibility day. Ieder jaar op 23 september vieren we dat u helemaal niet geheimzinnig hoeft te doen als u als man af en toe ook naar de penis kijkt tijdens een pornoscène, althans dat vertelt Spartacus ons altijd. Dan schept-ie weer honderduit op dat hij weer zo'n geweldenaar heeft gezien. Of dat u als vrouw weliswaar aan het rommelen bent met Jeremy van drie deuren verderop, maar dat u tijdens het vrijen steevast denkt aan die ravissante Janine Elschot uit Goede Tijden Slechte Tijden. Wat zou u graag een dagje Ludo zijn! Eerlijk gezegd maakt het ons ook geen ene flikker uit of u het nou doet met mannen of vrouwen of wat dan ook. Lekker doen makkers! Alleen is er in de LGBTQ2+QWERTY-gemeenschap momenteel vooral aandacht voor BLM, kapitalisme en het klimaat, ook heel erg belangrijke seksuele thema's, dus laat het maar aan de Verenigde Naties over om een vlaggetje in de top te hijsen: "Biphobia, one of the root causes of the violence, discrimination, poverty and worse mental and physical health experienced by bisexual people, is fueled by this lack of visibility that can even be present in communities of diverse sexual orientation or gender identity." ECHT SCHITTEREND!!! HUP BISEKSUELEN LAAT DIT JULLIE DAG ZIJN!