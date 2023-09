Welkom vroege vogels, het is tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan om te zien wie de pole position-worm vangt. Na de excursie over bloemetjes en bijtjes met pensionado Vettel, het spelen met rc-auto's en de gebruikelijke Red Bull-gekkigheid is het nu tijd voor het echte werk. Temidden van de knettergekke Japanse fans en tijdens de thuisrace van Honda kan Red Bull Racing dit weekend de constructeurstitel binnenslepen en dat begint uiteraard met een goede kwalificatie. Na de tegenvallende prestaties in Singapore was Red Bull, nou ja Max vooral, gisteren in de trainingen weer vooraan te vinden, dus Verstappens 29ste pole ligt voor het oprapen. Daarvoor moet hij er nog wel een foutloos rondje uitpoepen en dat is nog niet zo makkelijk op dit prachtige en technische circuit waar de grasstroken en grindbakken gelukkig nog niet zijn vervangen door geasfalteerde uitloopstroken. Kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben, dus scherp zijn is essentieel om je kwalificatie niet te verLanceStrollen. Daarom pakken we nog een extra bakkie leut erbij en gaan we er eens goed voor zitten. さあ行こう!

Look at your Vettel, such a dork keeping bees

Rondje Suzuka met nieuwe camerapositie