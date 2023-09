Romeinen?

Hij droech onse smerten

"T’en zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten,

noch die verraderlijk u togen voort gericht,

noch die versmadelijk u spogen int gezicht,

noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

t’en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten

den rietstok hebben of den hamer opgelicht,

of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,

of over uwen rok tsaam dobbelden en tuisten:

ik bent, o Heer, ik bent die u dit heb gedaan,

ik ben den zwaren boom die u had overlaên,

ik ben de taaie streng waarmee gij ginkt gebonden,

de nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,

de bloed-bedropen kroon die uwen schedel droeg:

want dit is al geschied, eilaas!, om mijne zonden."



Jacob Revius, overleden te Leiden 15 november 1658.

Tsja, je moet ook niet in Leiden gaan wonen, al heb ik daar een jaar of acht gewoond. Gelukkig tijdig vertrokken.