Bericht van gasstas Hans Vijlbrief (D66): de gaswinning in Groningen stopt zondag 1 oktober dit jaar. Historisch moment, na 60 jaar boren en pompen komt er een einde aan het feest in het Groningenveld. Stukje aflossing van de ereschuld naar de Groningse mensen toe. Nu ja, als we er maar wat uit kunnen halen als het écht nodig is; een koude winter, een oorlog wat landen verderop, verzin het maar.

NEE DUS

Zoals de gestopte roker alle asbakken en aanstekers in de prullenbak gooit, hebben ze in de Trêveszaal vandaag besloten niet alleen de waakvlam uit te blazen maar volgend jaar de hele geiser uit de keuken te slopen. Maar is dat slim? NEEN. Dat zeggen wij niet, dat zegt de Mijnraad. De belangrijkste adviseur van het kabinet als het gaat over kolen, gas en ander spul dat je uit de grond haalt, schreef koud (Ghe. red.) vier maanden geleden aan Vijlbrief dat 'onvoldoende duidelijk is wat definitieve sluiting van het veld betekent voor de leveringszekerheid van gas bij noodsituaties (koude winters) in de komende jaren'. En op pagina 29:

Die winningsinstallaties moet je volgens de Mijnraad dus laten staan. Ondertussen zorgen de gestegen energieprijzen uit 2022 zelfs volgend jaar nog voor duurdere boodschappen. Maar Mark Rutte zegt in de Tweede Kamer dat niemand zich zorgen hoeft te maken over een nieuwe stijging. U mag het zeggen: gelooft u de Mijnraad of Mark?