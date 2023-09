Mooie tweet van Oekraïne naar aanleiding van het deels vernietigen van de Zwarte Zee-vloot en verhuizing van de laatste schepen naar de Russisch haven Novorossiysk: The russian Black Sea Fleet will be converted into the Novorossiysk Shipping Company, according to a decision made by the General Staff of the Armed Forces of Ukraine...

ROFLOL!

Oekraïne heeft de afgelopen weken veel succes geboekt met z'n aanvallen. Waaronder ook een bijzonder Russisch radarsysteem van 1,2 miljard of zo dat een groot deel het luchtruim van de oostelijke Zwarte Zee scande.