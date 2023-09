Hier in de buurt, maar blijkbaar overal in Nederland is er overlast.



Ik geef toe, vroeger had ik ook een scooter, reed als een debiel. Maar nu, decennia later besef ik mij hoe dom ik was.



Kijkend naar de tijd van nu is het gewoon belachelijk dat kinderen op dit soort fietsen rijden. Het is vergelijkbaar met de Stint. Ook niet goed over nagedacht.



Blijkbaar zijn de enigen die er beter van worden de verkopers ervan (fatbikes) en de belastingdienst.



En mijn god wat zijn ze irritant met dat toetertje.