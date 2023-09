Het onderzoek naar Khadija Arib wordt een steeds grotere puinhoop. Al vanaf dag één bleek het van geen kant te deugen, de oud-Kamervoorzitter stapte ondertussen naar de rechter en het heeft er alle schijn van dat de nieuwe zelfs haar eigen Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd heeft. Nu blijkt ook nog eens dat Hoffmann Bedrijfsrecherche dat de naspeuringen voor Vera Bergkamp cum suis verricht dit maandenlang ZONDER vergunning deed. Met medeweten van het ministerie van Justitie onder leiding van minister van Veiligheid en Justitie Dilan 'Keihard aanpakken' Yesilgöz (VVD). De shitshow begint steeds meer te stinken, Knoops & Knoops ruiken bloed.

Eén en ander tegellicht FTM vandaag dat de kwestie ontdekte als bijvangst van hun verhaal eerder deze maand waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) een ander bureau - Bezemer & Schubad dat voor de PvdA onderzoek deed naar Gijs van Dijk - in het vizier heeft. Nu blijkt dat voornoemd Hoffmann én 200 (schrijve tweehonderd) andere recherche- en beveiligingsbedrijven dit jaar tijdelijk zonder wettelijk vereiste vergunning werken en werkten. Reden: Justitie kampt met achterstanden bij de vergunningverlening en heeft de hele toestand daarom gedoogd. Lekker dan; persoonsgerichte onderzoeken zonder vergunning zijn illegaal en strafbaar maar ja druk, druk, druk dus we laten het even gaan, moeten ze gedacht hebben in de ministeriële toren aan de Turfmarkt. Dat kan natuurlijk neit zonder gevolgen blijven. Of zoals Aribs advocaat Geert-Jan Knoops het zegt: "Dit is een ernstige constatering. De onderzoekshandelingen die in de genoemde periode zijn verricht alsmede de verwerking van de persoonsgegevens in deze periode, zijn dan ook onrechtmatige handelingen. Deze gegevens mogen dus niet meewerken in het onderzoek. Dit nog afgezien van het feit dat het onderzoek op zichzelf al onrechtmatig is gestart en uitgevoerd." Succes, Vera.