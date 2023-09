En zo voltrekt zich dus de ramp waar D66-EP'er Samira Rafaela in al haar waakzaamheid al maanden voor waarschuwt: "I hope that the European Parliament will decide that some of these anti-gender movements should not be allowed here in this parliament, we should not accept their narrative, we should not accept the way they think about human beings. (...) We cannot allow them to be part, or to participate within democratic institutions."

Rake, ware woorden, gericht aan de dovemansoren van de nieuwe rechtse wolk genaamd D66. Want wat lezen we, tot ieders afgrijzen, in het vanochtend gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma (PDF)? Dit: "Het komt nog voor dat intersekse kinderen zonder medische noodzaak correctief geopereerd worden. Dat kan op latere leeftijd grote psychische gevolgen hebben. Jonge intersekse kinderen gaan we beter beschermen tegen niet-noodzakelijke medische behandelingen."

Dit is een zeer grove schending van menselijke waardigheid en integriteit. Jezelf kunnen zijn is niet voorwaardelijk. Authenticiteit is geen onderhandelingsmiddel. Dit gaat om MENSENLEVENS, en uit niets dan machtszucht gooit D66 het te grabbel en veroordeelt het kinderen tot een leven in miskenning en ontkenning. Rob Jetten, de wereld kijkt.

Naschrift 11:19 - Oh, fenotypisch, gonadaal of genetisch "intersekse" is eigenlijk wel weer iets anders dan transgender. Dus blijft D66 toch voorstander van geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen in het geval van genderdysforie bij minderjarigen?

We spreken namens elke Sven (v) en Caroline van NL: hier schrikken we van, D66

D66 zet kinderen (en thierry) in de KOU, miskend en ongezien

Ah, dat dan weer wel: rechter en psycholoog geëlimineerd voor minderjarigen

