Kent iemand onderstaande nog? Kan hem helaas nergens meer vinden...

'Politieagent'

- Alcomobilist

'Meneer, enig idee waarom u aangehouden wordt?'

- Nou, uh misschien, misschien omdat ik een paar kratjes pils op heb, haha...

'Uh nee, maar heeft u een paar kratjes pils op dan?'

- Hah, minstens!

'Dat is dan sowieso al 550 euro, meneer'

- Pfieeeeeuw!

'Bovendien; haalde u links in, u heeft geen gordel om, u reed 120 waar u 80 mag, u kleefde bumper en bovendien gooide u spullen uit het raam.'

- Oo, ik zi... ik heb geen rijbewijs!

'Dat wordt dan nog eens 400 euro.'

- Potverdikkies..!

'Maakt bij elkaar 2200 euro.'

- Zooo, dat is, dat is een enorme toestand, nou ik va... u moet ook gewoon aan uw skrotum komen. Oo, en meneer de agent, wat als ik u klootzak noem, wat kost dat?

'Dat is nog eens 120 euro extra.'

- En Jan Doedel?

'Ook 120 euro meneer.'

- Jan Lúl?

'Dat is allemaal hetzelfde bedrag!'

- Eikrans..?

'120 euro.'

- Dan laa... dan heb... dan doe ik het niet, dan wil ik het niet. Kan ik ik ik iets bijpinnen, aahah flauw. Oke, adios amigies!

'Jaa, fijne kerst meneer!'

- U ook!

Proost en prettig weekend!