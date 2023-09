We moeten. Nooit gedacht dat we hier op de GeenStijl GroenLinks/PvdA-mantra's zouden hanteren. Maar we moeten af van die schier eindeloze rij statiegeld hoarders in supermarkten. De supermarkt is ooit bedacht om snel boodschappen te doen, en niet om drie kwartier te wachten op een werkloze/deeltijder met 12 kuub plastic flesjes/blikjes, die voor meer dan de helft ook nog een uitgespuugd worden door het emballage-apparaat. Zet die statiegeld inname-machines ergens op een bedrijventerrein, op een parkeerplaats, bij een P&R aan de rand van de stad, in een Natura2000-gebied. MAAR POTJANHANNES NIET IN EEN SUPERMARKT, waar hardwerkende Nederlanders proviand halen. Kratje bier inleveren gaat sneller alsdan 4 nieuwe banden onder een Red Bull. Maar niet als er van die toeslagenpaupers, zwerfievolk, verzamelaars met teveel tijd, dito koters & complete balen statiegeldmeuk in de Appie rondhangen. Tief op uit mijn Appie / Vomar / Jumbo / Plus / Lidl/ Deka/ Aldi /ETC. De groeten.