DEZE SITUATIE (Uit De Bundel: Zwaarmoedige Verhalen Bij De Panasonic Warmtepomp)

Het is kerstborreltijd of vrijdagmiddagborrel op het werk/kantoor.

Het is zo'n dag van de week dat een heleboel mensen van het personeel allemaal aanwezig zijn, en ook gaat er weinig gelijk naar huis.

Eindelijk jouw kans!

Om je van je leukste, meest joviaalste, mannelijk kant te laten zien aan die leuke vrouw die je al maanden geestelijk gestalkt hebt, en zelfs weet dat ze vrijgezel is.

Ze is niet eens zo knap, in de zin van blond, borsten, rokje, jong, want je wilt niet buiten je league spelen.

Dus eindelijk sta je daar super zelfverzekerd met zweethanden en verkrampt bij haar groepje, en moet 10 minuten wachten voordat ze eindelijk een blik enigszins in jouw richting werpt.

Ondertussen een gesprek voerend met een super irritante mannelijke betweter met slechte adem over een fokking detail op het werk.

Je kunt hem helaas niet met zijn gebit op het trottoir slaan en daarna verzuipen in een plas kattenpis.

En net op het moment dat ZIJ een beetje aangeschoten aan het worden is, en je eerste superspontane grap/opmerking waar ALLES in zit: het jarenlang verlangen, de twijfel, de peptalk, de pijnlijke liefdeshistorie van je leven, tot aan je ouders toe, tot aan existentiële vragen zoals: WAAROM? WAAROM?, net dan komt je super emotioneel EQ-skills hebbende teammanager zich ertussenin bemoeien.

Haar ogen zeggen dat ze hem veel interessanter vindt, en je wordt ook nog eens op je plaats gezet door opmerkingen over je werk en kleine faaltjes, bijvoorbeeld de keer dat je vergeten was dat in Londen het TWEE uur vroeger is dan hier in Nederland.

Je kan de man wel schieten.

Je kan wel in tranen schieten.

Maar je hebt toevallig niet een handig wapen, zoals een Bulldog .44 bij de hand, alhoewel het het perfecte handvuurwapen is om concealed te dragen.

"Are you happy to see me, of draag je daar zo'n heerlijke Colt in je broek?" Ik hoor het haar nog zeggen in de Hollywood-films die ik constant droom.

Je vlucht in fantasieën waar Dr. Mengele zich voor zou schamen.

Je weet niks meer te verzinnen.

Waarom nu. Waarom ik? Waarom word ik gecockblocked?

Ontslag nemen?

De hypotheek, en het heeft ook goede kanten, werken hier.

Ja, homo's hebben het maar makkelijk met hun Freddy Mercury-snorretjes en kontjes.

Dat loopt maar door het struikgewas te bontebokken, ondertussen eieren te vertrappen van zeldzame Oei-Oei vogeltjes, en ze laten zich net zo makkelijk pijpen als u een biertje besteld.

En dat kost nog geld.

Als ik nooit geboren was, had het dan een verschil gemaakt? Zulke vragen.

Dat ga ik vanavond eens lekker uitpluizen.

Ik zou ook in het klooster kunnen gaan, als ze daar lekkere wijven hebben, maar dat zal wel weer net afgeschaft zijn net als ik me laat inschrijven, fml.