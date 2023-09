Zo voelt Van Gerwen zich op een vrijdagavond bij een dartpartijtje in een bruin café of Max Verstappen tussen een kinderfeestje op de kartbaan. Dit is alsof Femke Bol een sprintje trekt tussen overstappende NS-forenzen of Magnus Carlsen aanschuift bij een schaakbord in de recreatieruimte van het plaatselijke bejaardentehuis. Absolute kampioenen in een wereld vol amateuristische middelmatigheid. Daar past deze dame naadloos tussen. Waar andere deelnemers blij zijn als ze het langer dan tien seconden volhouden op deze verdraaid rap draaiende schijf hebben centrifugale krachten geen enkele invloed op haar. Zij tart de natuurwetten en is net zo immuun voor touwen en sloopkogels als Teflon Mark voor verantwoordelijkheid. En natuurlijk is het slechts een spelletje voor bij het zuipen, maar dat zijn darten en poolen ook. Het zijn dit soort topatleten die het verheven tot een nieuw niveau. Tot een kunstvorm. Het Teufelsrad als Olympische sport wanneer?

