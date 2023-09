Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc? Nou dat zullen we jullie vertellen, die zijn op weg naar maan. Er zijn twee nieuwe liederen van Blink-182 in de atmosfeer geschoten, de grootste punkband van de jaren rond de millenniumwisseling, en er waren tijden dat we vaker aan Blink-182 dachten dan aan het Romeinse Rijk. One More Time (onder) is nogal een larmoyant lied - een met spijt en tranen gelardeerd brokje geschiedenis door een zeef gedrukt en dat over die bewegende achtergrond gepoederd. Waarom was er kanker en een vliegtuigcrash voor nodig om weer nader tot elkaar te komen? Heel belangrijk nummer voor de band, wel een tearjerker, maar heel tof dat het begint met Warped Tour 99, en verder zien we nog meer ijkpunten in de geschiedenis van de band. Gaaf nummer meer in de stijl, ook nieuw, is More Than You Know (boven). Wat strak geproduceerd, het zou het geweldig doen in punktempels, 'helaas' staan ze in joekels van zalen - in Nederland bijvoorbeeld in de Ziggo Condoom. Vanavond evenwel in het StamCafé op repeat. Blink-182.

En dan nog even dit