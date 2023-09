Andere landen hebben het probleem ook. Maar die benaderen het als een afweging tussen verschillende belangen: milieu, kosten, bedrijven, burgers, etc. Wij doen dat niet, wij hebben een (tamelijk willekeurige) streep getrokken en gesteld dat we daar nooit overheen mogen gaan. Er is geen discussie over waar die streep zou moeten liggen, wat er gebeurt als we er overheen gaan en of dat erg is. De enige discussie is over hoever we er al overheen zijn. En op welke datum dat gefixed moet zijn.



Er is geen stikstofdebat in Nederland, de lijnen zijn allang uitgezet. Het gaat alleen nog over een paar details.