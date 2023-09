Okee we konden de afgelopen dagen een beetje lachen om die heibel bij Ajax waar het sinds pikgate helemaal bergafwaarts gaat maar ze zijn daar in Amsterdam natuurlijk nog steeds gewoon de beste club van Nederland. Er staan alleen 11 andere clubs iets hoger op de ranglijst! Vandaag mag Ajax het proberen in de Mickey Mouse Europa Bribe Division en wel tegen Olympique Marseille. Ook bij de Franse grootmacht is het onrustig dus dat zal van beide kanten dan wel een zaadpot worden. Ajax-Marseille wordt gespeeld om 21.00 uur. Nu eerst Zrinjski Mostar tegen AZ. Van de club uit Mostar weten we helemaal niks. Wel kon je vroeger in Mostar, als je een roadtrip langs de Neretva maakte en even wilde kijken bij die overschatte brug, lekker starnakel worden in de Black Dog. Schijnt echter dat die kroeg gesloten is, nou, als het zo moet drinken we toch gewoon helemaal geen bier meer?!? Voorspellingen: Mostar - AZ 0-2, Ajax - Marseille 1-1. LIVE op Veronica.

UPDATE - Euhhhh AZ staat 0-3 voor, verliest met 4-3. HOE DAN