Een kleine motie van wantrouwen van de D66-leden richting de samenstellers van de kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen, want na de interne stemming is de voorgestelde lijst flink overhoop gehaald. De winnaars zijn onder meer de kandidaten die de identiteitspolitiek een warm hart toedragen. Zo stijgt transgender-Kamerlid Lisa van Ginneken van plek 21 naar 12 en zelfs Van Breugel met haar belachelijke filmpje wint een plekje van een onverkiesbare P25 naar een onverkiesbare P24, al hielp het voor haar dat heksenwatcher Candan (eerder P11) zelf al per bezem de lijst verliet. De oerdomme hoofddoekapologeet Fonda Sahla klimt van 24 naar 15 en Sjoerd Warmerdam, die eerder deze week Prinsjesdag verwarde met de première van de Barbie-film, ziet een P23 veranderen in een P18. Allemaal volkomen kansloos uiteraard bij een partij die volgens recente peilingen slechts een half dozijn van hun halfzachte eieren in de Kamer kan plaatsen. Dat is zelfs te weinig voor de vervelende Tjeerd de Groot die van 12 naar 10 klimt en lijkt de doodssteek voor Mpanzu Bamenga die van een comfortabele P6 naar een zeer onzekere P9 dondert. Ook gedaald: Amsterdamse fractievoorzitter Ilana Rooderkerk die van 3 naar 6 zakt. Kort samengevat: identiteitspolitiek wint en vernieuwing verliest op de nieuwe lijst. Dat belooft weinig tafeldansjes deze november.

De vorige en afgekeurde editie

Nog één keertje, omdat ie zo cringe is