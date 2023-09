Komt de staatsomroep met een verhaal dat naar Nederland gevluchte Syriërs zo moeilijk rond kunnen komen. Nou dan schudden we elkaar de hand, van harte welkom in Nederland he luitjes. Een arts die honderd sollicitatiebrieven heeft verstuurd en nergens is aangenomen. WELKOM IN NEDERLAND! Weinig sociale contacten omdat ze alleen maar moeten werken om rond te kunnen komen. WELKOM IN NEDERLAND! Meer dan de helft van de mensen geeft aan dat ze aan het eind van de maand moeite hebben om rond te komen. WELKOM IN NEDERLAND! Slechts een klein groepje heeft een financiële buffer van 1.300 euro of meer. WELKOM IN NEDERLAND! Een restauranteigenaar: "We moeten dus hard werken om rond te kunnen komen." WELKOM IN NEDERLAND! "We betalen onze belasting en dagelijkse lasten, maar ik mis perspectief." WELKOM IN NEDERLAND! Een bouwkundig ingenieur: "Toen ik een woning kreeg, ..." O dat is wel nieuw. Nou ja. Júllie wilden hier wonen.