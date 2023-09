In het artikel worden de Finnen-roepers extreem-rechts en radicaal genoemd.



Dat is absoluut niet waar. De context is dat "Finnen" wordt gebruikt omdat als je "Marokkanen" de deug-moderators je tegel verwijderen. Want je mag echt waar ieder beestje bij de naam noemen, zolang het beestje maar geen Islamiet of iemand van kleur is, en degene die het zegt een blanke huidskleur heeft.



Volgt u het nog? Ziet u ook het anti-blank racisme? Nee?

Nou, het zit hem erin dat als iemand blank is, hij/zij bepaalde woorden niet mag zeggen(minder, minder, minder), niet naar sommige culturele achtergronden of nationaliteiten mag verwijzen (Finnen), eeuwenoude religieuze tradities/feesten aan moeten passen (zwarte piet vs roetveegpiet, Pasen vs lentefeest), en hij/zij verboden is sommige onderwerpen te bekritiseren op straffe van een racismekaart, publiekelijk schandpalen of vervolging.



Nou, krijg het heen en weer.



Dan zeggen we voortaan toch gewoon weer Marokkanen of negers? Zwarte Piet mag weer zwart. En lentefeest noemen we gewoon weer Pasen.