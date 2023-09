Zo gaaf dit. Geïnspireerd door het programma Robot Wars, heb ik eens wat oude elektrische rolstoelen op de kop getikt, allemaal het zelfde type. Voordat ik met een eigen robot begon, heb ik op één van die rolstoelen een RC besturing gebouwd. Op een dag zou een kennis langskomen, en die raakt nogal snel overstuur. We woonden toen aan een rustig landweggetje.

Ik had die rolstoel al ergens verderop half in de berm gestuurd, en daar kwam die kennis aan in zijn auto. Die zag plotseling een lege rolstoel rijden, en dat ding maakte zeer vreemde bewegingen, die alle kanten op konden gaan. Na een paar keer die auto aangetikt te hebben, stapte hij uit en probeerde de rolstoel tegen te houden, wat niet lukte. Daarna zocht hij de greppels en slootjes in de buurt af op zoek naar een eventueel slachtoffer, en die was er ook al niet. Toen besloot hij het laatste stukje maar te lopen, ook weer gehinderd door die rolstoel.

Op een drafje ging hij naar ons huis, om daar erachter te komen dat ie compleet in de maling genomen was. Het was een kwartiertje topvermaak.